Турция завершила покупку ЗРК С-400 у России
13 ноября 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Сделка Турции с РФ по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 завершена. Об этом сообщил турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли.
«С-400 приобретены, остальное - лишь детали», - заявил он в эфире турецкого телевидения.
В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны, пишет Deutsche Welle.
Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.
8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
MTV Europe Music Awards: Рэпер года - Эминем, певец - Шон Мендес, рок-группа - Coldplay 19-летний Мендес победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» (There’s Nothing Holding Me Back), а также «Крупнейшая фанатская база»
Футболку Мхитаряна продали в Канаде за $20.000: Деньги пойдут на благотворительность В ходе ужина на аукцион была выставлена футболка полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, которая ушла с молотка за 20 тысяч долларов
Глава МИД Армении 14 ноября встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что запланирована также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования
Исследование: Одинокие женщины счастливее холостых мужчин По данным Mintel, более половины одиноких женщин — 61 процент — удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских, отношений