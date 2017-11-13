Президент РА выразил соболезнования главе Ирана в связи с разрушительным землетрясением
13 ноября 2017 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 13 ноября направил телеграмму соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с разрушительным землетрясением, ставшим причиной гибели сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и мужества, а раненым – скорейшего выздоровления.
Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака 12 ноября. В результате погибли 211 человек, из них 6 - в Ираке. По предварительным данным, более тысячи человек получили ранения, число жертв продолжает расти.
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