Президент РА выразил соболезнования главе Ирана в связи с разрушительным землетрясением

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 13 ноября направил телеграмму соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с разрушительным землетрясением, ставшим причиной гибели сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и мужества, а раненым – скорейшего выздоровления.

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака 12 ноября. В результате погибли 211 человек, из них 6 - в Ираке. По предварительным данным, более тысячи человек получили ранения, число жертв продолжает расти.