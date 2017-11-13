В Армении потеплеет на 2-3 градуса
13 ноября 2017 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - в Армении 14-18 ноября ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с.
Днем 15 ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса. В отдельных регионах днем температура воздуха поднимется до 17-19 градусов.
В Ереване14-18 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 15-16 градусов.
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