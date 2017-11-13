«Евреи Азнавура»: Jewish.ru о том, как семья шансонье помогала жертвам Холокоста
13 ноября 2017 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Спасшись от Геноцида армян в Турции, семья будущего великого шансонье Шарля Азнавура дала слово помогать всем, страдающим от репрессий. Об этом говорится в статьеJewish.ru о легендарном французском шансонье армянского происхождения.
«Нет, он (Шарль Азнавур) не еврей. И попал в еврейскую историю исключительно благодаря тому, что его семья во время оккупации Парижа укрывала их в своем доме»,- пишет автор статьи под названием «Евреи Азнавура», отметив, что Геноцид армянпривел семью шансонье к более глубокому пониманию Холокоста и стремлению укрывать у себя дома всех страдающих от режима: евреев и армян, поляков и русских.
«Его мать называли турчанкой, хотя она была армянкой, рожденной в Турции. Точно так же, как Азнавура называют французом и даже одним из главных символов культуры этой страны, хотя он армянин, рожденный во Франции. Отец тоже был армянином, но родился в Грузии, где на армян гонения не было. Геноцид в их семье не воспринимался как трагедия целого народа. Азнавур повторяет в интервью, что дома эта история рассматривалась исключительно как горе семьи его матери. Но несмотря на пережитое, мать не стремилась воспитывать в детях ненависть к Турции, наоборот – всегда восхищалась красотой турецких женщин, их умением устраивать быт, ну и кухней, разумеется»,- говорится в статье.
«Его хотели назвать Шанур, но медсестра совсем не поняла, что это значит – Шанур, и записала мальчика Шарлем. День его рождения совпал с ещё одним знаменательным событием в истории семьи. Его дед по отцовской линии, бывший поваром при губернаторе Тифлиса, самостоятельно, с большими приключениями добрался до Парижа. 22 мая 1924 года он открыл небольшой ресторан в Париже на улице Шамполион. Позже отец Шарля тоже открыл свой ресторанчик кавказской еды»,- пишет издание.
В статье отмечается, что семья Азнавуров в годы оккупации Парижа оказывала посильную помощь, пряча у себя евреев, скрывавшихся от преследования самих участников Сопротивления, русских и армян, которые были насильно завербованы в вермахт и умудрились дезертировать: «Они заходили в их дом на улице Наварен, облаченные в военную форму, а выходили в гражданском – задачей Шарля было избавиться от оставленной беглецами формы. Несколько раз наведывалась французская полиция, но хозяев всякий раз успевали предупредить об этом друзья или соседи. А после визита гестаповцев отцу пришлось бежать в Лион к родственникам, чтобы отсидеться там, пока все не уляжется. Шарль так и не узнал ни имен людей, которым оказывал помощь их дом, ни их дальнейшей судьбы».
Автор статьи отмечает, что, возможно, эти воспоминания так и остались бы на страницах мемуаров Азнавура, если бы не медаль Рауля Валленберга, которую ему и его сестре Аиде решили вручить в Израиле в конце октября 2017 года.
«Он был искренне благодарен президенту Реувену Ривлину, который лично вручал ее (медаль) ему, но не смог воздержаться от вопроса: «Почему вы не признаете Геноцид армян, когда сами пострадали от нацистского режима?» Ривлин ответил, что это вопрос политический, и несмотря на то, что сам он признает трагедию армянского народа, вынужден уважать решение парламента Израиля, который теряется в точности формулировки для определения произошедшего в 1915 году кровопролития в Турции»,- пассказывает издание.
После награждения в Иерусалиме делегация направилась в Тель-Авив, где в пригороде села Неве-Шалом высадила оливковые деревья в память обо всех евреях и армянах, погибших от тирании.
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