Это уже не смешно: У iPhone X нашли новый дефект
13 ноября 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Обладатели iPhone X начали жаловаться на треск разговорного динамика смартфона.
По словам пользователей, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик начинает трещать. Другие владельцы аппарата уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50 процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на 9to5mac.
«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным, — пишет столкнувшийся с проблемой пользователь Reddit. — Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась».
В сентябре 2017 года Apple признала наличие аналогичной проблемы у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении ПО.
Ранее владельцы iPhone X пожаловались на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки. Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.
Apple 10 ноября признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде. Компания обещает исправить дефект в одном из следующих обновлений. Ранее корпорация предупредила о возможном выгорании дисплея смартфона, это может произойти, если на экране долгое время будет открыто очень яркое и контрастное изображение.
iPhone X представили в августе, его продажи начались 3 ноября, предзаказ стартовал в конце октября. Стоимость устройства начинается от 999 долларов.
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