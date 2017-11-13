Назначен новый спецпредставитель ЕС по вопросам Грузии и Карабаха

PanARMENIAN.Net - Европейский совет 13 ноября назначил нового Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии. Эту должность вместо Герберта Зальбера занял Тойво Клаар.

Его задача на этом посту будет заключаться в содействии мирному урегулированию конфликтов в регионе, а именно в Грузии и Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), а также в продвижении регионального сотрудничества.

Клаар – глава отдела государств Центральной Азии Европейской службы внешних связей.

Зальбер занимал должность Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии с 8 июля 2014 года.