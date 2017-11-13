Глава МИД Армении и французский сенатор обсудили карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 13 ноября в Сенате Франции в ходе встречи с сенатором, представляющим интересы проживающих за рубежом французов, членом Парламентской ассамблеи Франкофонии Кристофом Фрассапредставил процесс урегулирования карабахского конфликта, усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагаемые в этом направлении.

Кроме того, Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в дело развития армяно-французских привилегированных отношений. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития армяно-французского многоотраслевого сотрудничества, деятельности парламентских групп дружбы, а также обсудили вопросы, имеющие региональное и международное значение.

Налбандян и Фрасса обсудили ход работ по подготовке Саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване в 2018 году.