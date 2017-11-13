Исследование: Одинокие женщины счастливее холостых мужчин
13 ноября 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Процент одиноких женщин, которые довольны этим статусом, превышает аналогичный показатель у мужчин. Таковы результаты опроса, проведенного британским агентством Mintel, специализирующимся на анализе потребительских рынков.
По данным Mintel, более половины одиноких женщин — 61 процент — удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских, отношений. В исследовании утверждается, что доля довольных одиночеством мужчин не достигает и половины опрошенных — таких оказалось 49 процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Telegraph.
Кроме того, три четверти респонденток (75 процентов) заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Среди мужчин этот показатель также меньше — только 65 процентов. Особенно ярко подобная тенденция проявляется в возрастной группе старше 45 лет.
По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины значительно больше усилий, чем от мужчины. «Женщины по-прежнему делают больше работы по дому, на них как правило вся готовка, они куда больше озабочены бытом, и кроме того у них куда больше эмоциональных затрат», — пояснила она.
Гранди добавила, что одиночки отличаются высокой коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь.
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