Глава МИД Армении 14 ноября встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 ноября в Москве проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Об этом в своем микроблоге в Twitter немногим ранее сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Ранеезамглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что запланирована такжевстреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября в Москве встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.