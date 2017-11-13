Ученые при помощи генной модификации вырастили более полезные помидоры
13 ноября 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайские и французские ученые создали помидоры с повышенным содержанием различных витаминов и антиоксидантов, увеличив активность одного из ферментов растений.
Результаты работы опубликованы в журнале Plant Biotechnology Journal.
Сотрудники Университета Гонконга и Национального центра научных исследований Франции с помощью бактерий рода Agrobacterium ввели плазмиды с геном BjHMGS1 (S359A) в семена томатов. Эти растения были выбраны для эксперимента, поскольку они синтезируют каротиноиды (производные витамина А и мощные антиоксиданты), токоферол (витамин Е) и фитостерины, пользуются большой популярностью и часто употребляются в сыром виде (термическая обработка разрушает часть полезных веществ).
Как показал хроматографический анализ, в томатах, выращенных из трансгенных семян, значительно усилился синтез биологически активных соединений по сравнению с обычными овощами. В частности, содержание провитамина А и антиоксидантного каротиноида ликопина возросло соответственно на 169 и 111 процентов, а альфа-токоферола — почти на 500 процентов, пишет N+1.
По словам исследователей, подобная модификация помидоров может не только повысить их пищевую ценность, но и стать доступным источником сырья для парафармацевтической, гигиенической и косметической продукции.
Большинство полезных для человека низкомолекулярных соединений, таких как фитостерины, жирорастворимые витамины и их производные, растения синтезируют по мевалонатному пути. Его ключевым ферментом является 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтаза (HMGS). Как было показано ранее, мутантная рекомбинантная форма BjHMGS1 (S359A) этого фермента, выделенного из сарептской горчицы, обладает повышенной в 10 раз активностью in vitro и стимулирует синтез фитостеринов у трансгенных табака и резуховидки Таля.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
MTV Europe Music Awards: Рэпер года - Эминем, певец - Шон Мендес, рок-группа - Coldplay 19-летний Мендес победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» (There’s Nothing Holding Me Back), а также «Крупнейшая фанатская база»
Футболку Мхитаряна продали в Канаде за $20.000: Деньги пойдут на благотворительность В ходе ужина на аукцион была выставлена футболка полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, которая ушла с молотка за 20 тысяч долларов
Глава МИД Армении 14 ноября встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что запланирована также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования
Глава МИД Армении и французский сенатор обсудили карабахское урегулирование Кроме того, Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в дело развития армяно-французских привилегированных отношений