Ученые при помощи генной модификации вырастили более полезные помидоры

PanARMENIAN.Net - Китайские и французские ученые создали помидоры с повышенным содержанием различных витаминов и антиоксидантов, увеличив активность одного из ферментов растений.

Результаты работы опубликованы в журнале Plant Biotechnology Journal.

Сотрудники Университета Гонконга и Национального центра научных исследований Франции с помощью бактерий рода Agrobacterium ввели плазмиды с геном BjHMGS1 (S359A) в семена томатов. Эти растения были выбраны для эксперимента, поскольку они синтезируют каротиноиды (производные витамина А и мощные антиоксиданты), токоферол (витамин Е) и фитостерины, пользуются большой популярностью и часто употребляются в сыром виде (термическая обработка разрушает часть полезных веществ).

Как показал хроматографический анализ, в томатах, выращенных из трансгенных семян, значительно усилился синтез биологически активных соединений по сравнению с обычными овощами. В частности, содержание провитамина А и антиоксидантного каротиноида ликопина возросло соответственно на 169 и 111 процентов, а альфа-токоферола — почти на 500 процентов, пишет N+1.

По словам исследователей, подобная модификация помидоров может не только повысить их пищевую ценность, но и стать доступным источником сырья для парафармацевтической, гигиенической и косметической продукции.

Большинство полезных для человека низкомолекулярных соединений, таких как фитостерины, жирорастворимые витамины и их производные, растения синтезируют по мевалонатному пути. Его ключевым ферментом является 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтаза (HMGS). Как было показано ранее, мутантная рекомбинантная форма BjHMGS1 (S359A) этого фермента, выделенного из сарептской горчицы, обладает повышенной в 10 раз активностью in vitro и стимулирует синтез фитостеринов у трансгенных табака и резуховидки Таля.