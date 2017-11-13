Число жертв землетрясения в Иране достигло 328: Около 70.000 человек остались без жилья

PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 328 человек. Об этом сообщило управление медицинской службы провинции. Еще почти четыре тысячи человек пострадали.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря. Глава государства Хасан Роухани распорядился обеспечить пострадавших всем необходимым, пишет РИА Новости.

Природная катастрофа затронула также Ирак, где произошел горный обвал и разрушены несколько зданий. В Ираке погибли восемь человек, пострадали более четырехсот. Турция направила в страну самолет с гуманитарной помощью.