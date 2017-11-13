Число жертв землетрясения в Иране достигло 328: Около 70.000 человек остались без жилья
13 ноября 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 328 человек. Об этом сообщило управление медицинской службы провинции. Еще почти четыре тысячи человек пострадали.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря. Глава государства Хасан Роухани распорядился обеспечить пострадавших всем необходимым, пишет РИА Новости.
Природная катастрофа затронула также Ирак, где произошел горный обвал и разрушены несколько зданий. В Ираке погибли восемь человек, пострадали более четырехсот. Турция направила в страну самолет с гуманитарной помощью.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
MTV Europe Music Awards: Рэпер года - Эминем, певец - Шон Мендес, рок-группа - Coldplay 19-летний Мендес победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» (There’s Nothing Holding Me Back), а также «Крупнейшая фанатская база»
Футболку Мхитаряна продали в Канаде за $20.000: Деньги пойдут на благотворительность В ходе ужина на аукцион была выставлена футболка полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, которая ушла с молотка за 20 тысяч долларов
Глава МИД Армении 14 ноября встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что запланирована также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования
Глава МИД Армении и французский сенатор обсудили карабахское урегулирование Кроме того, Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в дело развития армяно-французских привилегированных отношений