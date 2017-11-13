Футболку Мхитаряна продали в Канаде за $20.000: Деньги пойдут на благотворительность
13 ноября 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители армянкой общины Канады собрали 530 тысяч долларов на благотворительном вечере, которые будут отправлены в Армению для реализации разных социально-общественных проектов.
Мериприятие прошло 12 ноября в Торонто, в нем приняли участие более 400 канадских армян.
В ходе ужина на аукцион была выставлена футболка полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, которая ушла с молотка за 20 тысяч долларов.
Финансовые средства были собраны в рамках благотворительного ужина, организованного канадским отделом Всеармянского фонда Армения.
Самое значимое
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
MTV Europe Music Awards: Рэпер года - Эминем, певец - Шон Мендес, рок-группа - Coldplay 19-летний Мендес победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» (There’s Nothing Holding Me Back), а также «Крупнейшая фанатская база»
20 тонн табака из Азербайджана не пропустили в Россию 20 тонн табака было задержано в конце прошлой недели госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан
Число жертв землетрясения в Иране достигло 328: Около 70.000 человек остались без жилья По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря
Ученые при помощи генной модификации вырастили более полезные помидоры Как показал хроматографический анализ, в томатах, выращенных из трансгенных семян, значительно усилился синтез биологически активных соединений по сравнению с обычными овощами