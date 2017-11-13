Футболку Мхитаряна продали в Канаде за $20.000: Деньги пойдут на благотворительность

PanARMENIAN.Net - Представители армянкой общины Канады собрали 530 тысяч долларов на благотворительном вечере, которые будут отправлены в Армению для реализации разных социально-общественных проектов.

Мериприятие прошло 12 ноября в Торонто, в нем приняли участие более 400 канадских армян.

В ходе ужина на аукцион была выставлена футболка полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, которая ушла с молотка за 20 тысяч долларов.

Финансовые средства были собраны в рамках благотворительного ужина, организованного канадским отделом Всеармянского фонда Армения.