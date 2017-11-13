20 тонн табака из Азербайджана не пропустили в Россию

PanARMENIAN.Net - Под санкцию дагестанского управления Россельхознадзора попала партия ферментированного табака из Азербайджана.

20 тонн табака было задержано в конце прошлой недели госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан на пункте пропуска «Яраг - Казмаляр» российско-азербайджанской границы, пишет Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

8 ноября пограничный контроль по аналогичной же причине не смогли пройти несколько фур с гранатами, помидорами и огурцами. Вес отправленных тогда назад в Азербайджан партий фруктов и овощей в совокупности составил 52,5 тонны.