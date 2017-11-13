20 тонн табака из Азербайджана не пропустили в Россию
13 ноября 2017 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Под санкцию дагестанского управления Россельхознадзора попала партия ферментированного табака из Азербайджана.
20 тонн табака было задержано в конце прошлой недели госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан на пункте пропуска «Яраг - Казмаляр» российско-азербайджанской границы, пишет Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.
8 ноября пограничный контроль по аналогичной же причине не смогли пройти несколько фур с гранатами, помидорами и огурцами. Вес отправленных тогда назад в Азербайджан партий фруктов и овощей в совокупности составил 52,5 тонны.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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