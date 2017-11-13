MTV Europe Music Awards: Рэпер года - Эминем, певец - Шон Мендес, рок-группа - Coldplay
13 ноября 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Канадский певец Шон Мендес получил сразу несколько наград MTV Europe Music Awards.
19-летний Мендес победил в номинациях «Лучший артист», «Лучшая песня» (There’s Nothing Holding Me Back), а также «Крупнейшая фанатская база».
Главным хип-хоп-исполнителем года признан рэпер Эминем. Лучшей рок-группой стал коллектив Coldplay, лучшими альтернативными рокерами — 30 Seconds To Mars. Кубино-мексиканская певица Камила Кабелло победила в категории «Лучший поп-музыкант», пишет Lenta.ru.
Премию MTV Europe Music Award вручают ежегодно с 1994 года. Церемония награждения проходит в одном из крупных европейских городов. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии. В разное время обладателями награды становились Бритни Спирс, Бейонсе, Джастин Бибер, Рианна, The Prodigy и Мадонна.
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