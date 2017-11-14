В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек

PanARMENIAN.Net - Траур по погибшим во время землетрясения объявлен в Иране 14 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения, пишет РИА Новости.

«Иранское правительство выражает соболезнования в связи с этим трагическим инцидентом Верховному лидеру Ирана, иранскому народу, особенно жителям провинции Керманшах, и всем оставшимся в живых после этого печального инцидента на западе страны», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

«Правительство… выражает сочувствие раненым и желает им здоровья. Чтобы воздать уважение всем жертвам и выразить сочувствие их уважаемым семьям и всем пострадавшим, 14 ноября объявлено днем всеобщего траура по всей стране», — сказано в заявлении.

Заместитель главы провинции Керманшах Мохтаба Никкердар заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами продолжают оставаться люди.

Некоторые города Ирана и Ирака остались без электричества, тысячи людей, опасаясь афтершоков, покинули дома и ночуют на улице.