В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
14 ноября 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Траур по погибшим во время землетрясения объявлен в Иране 14 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения, пишет РИА Новости.
«Иранское правительство выражает соболезнования в связи с этим трагическим инцидентом Верховному лидеру Ирана, иранскому народу, особенно жителям провинции Керманшах, и всем оставшимся в живых после этого печального инцидента на западе страны», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.
«Правительство… выражает сочувствие раненым и желает им здоровья. Чтобы воздать уважение всем жертвам и выразить сочувствие их уважаемым семьям и всем пострадавшим, 14 ноября объявлено днем всеобщего траура по всей стране», — сказано в заявлении.
Заместитель главы провинции Керманшах Мохтаба Никкердар заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами продолжают оставаться люди.
Некоторые города Ирана и Ирака остались без электричества, тысячи людей, опасаясь афтершоков, покинули дома и ночуют на улице.
Photo. AP/Felipe Dana
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона Роналду уже объявил о своем пожелании президенту «Реала» Флорентино Пересу, который, как сообщается, не намерен отпускать 32-летнего португальца
В США опубликуют посвященную армянской кухне книгу «Лаваш» Один из авторов книги, фотограф Джон Ли ранее вел мастер-класс по гастрономической фотографии в Тумо в Ереване
Армянские вина и коньяк выходят на азиатский рынок Участие армянских компаний, имеющих потенциал экспорта, софинансировано в рамках господдержки
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку 29 августа Министерство обороны Израиля заблокировало поставку беспилотников израильской компании в одну из стран, в результате чего сорвался контракт на $20 млн