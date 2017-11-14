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Ученые посчитали кофе полезным для сердца

Ученые посчитали кофе полезным для сердца
14 ноября 2017 - 11:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Специалисты из Американской ассоциации сердца выяснили, что употребление кофе связано с уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта.

Ученые проанализировали с помощью алгоритмов машинного обучения результаты долговременного исследования Framingham, которое было посвящено поиску связей между различными диетами и состоянием сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов и инсульта — на восемь процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт EurekAlert!.

Хотя результаты исследования не показывают причинно-следственной взаимосвязи, в других научных работах было продемонстрировано, что ежедневное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти, а также уменьшает вероятность развития различных видов рака, в том числе злокачественных опухолей печени. С учетом этого, кофе действительно способен предотвратить смерть от нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

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Lenta.ru: Кофе оказался полезным для сердца
Live Science. Just 1 Cup of Coffee a Week May Lower Risk of Stroke & Heart Failure
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