Ученые посчитали кофе полезным для сердца

PanARMENIAN.Net - Специалисты из Американской ассоциации сердца выяснили, что употребление кофе связано с уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта.

Ученые проанализировали с помощью алгоритмов машинного обучения результаты долговременного исследования Framingham, которое было посвящено поиску связей между различными диетами и состоянием сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов и инсульта — на восемь процентов, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт EurekAlert!.

Хотя результаты исследования не показывают причинно-следственной взаимосвязи, в других научных работах было продемонстрировано, что ежедневное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти, а также уменьшает вероятность развития различных видов рака, в том числе злокачественных опухолей печени. С учетом этого, кофе действительно способен предотвратить смерть от нарушений работы сердечно-сосудистой системы.