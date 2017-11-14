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В Житомире пройдет выставка посвященных Армении малоизвестных произведений Айвазовского

В Житомире пройдет выставка посвященных Армении малоизвестных произведений Айвазовского
14 ноября 2017 - 11:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Житомире пройдет выставка к 200-летию со дня рождения выдающегося пейзажиста, основателя маринизма, художника Ивана Константиновича Айвазовского.

Как сообщил исполнительный директор Житомирской Армянской Общины «Эребуни» Ваге Петросян, открытие состоится 15 ноября, в Житомирской областной универсальной научной библиотеке имени Ольжича.

Вниманию посетителей будут представлены интересные и малоизвестные стороны великого гения Айвазовского. Организаторы выставки представят житомирянам репродукции сравнительно малоизвестных произведений великого художника, посвященных Армении и Украине, работ религиозного характера, икон, пишет AnalitikaUA.net.

Также в экспозиции впервые будут представлены уникальные копии материалов, на которых изображена семья художника, отдельные страницы его жизни. Выставка будет проходить до 30 ноября.

Ранее в Киеве продлили выставку в честь 200-летия Ивана Айвазовского. В июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров.

Ссылки по теме:
AnalitikaUA.net: В Житомире представят малоизвестные произведения Ивана Айвазовского, посвященные Украине и Армении
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