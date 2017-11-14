Сборная Италии впервые за 60 лет не примет участие в ЧМ: Буффон расплакался и заявил об уходе
14 ноября 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Швеции по футболу оказалась сильнее сборной Италии в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2018 в России.
Ответная встреча прошла 13 ноября в Милане и завершилась со счетом 0:0. В первой игре, прошедшей в Стокгольме 10 ноября, победу одержали шведы — 1:0. Таким образом, сборная Италии, четырехкратный чемпион мира, впервые с 1958 года не сумела квалифицироваться на мировое первенство. На турнире в России сыграет команда Швеции, пишет Lenta.ru.
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после невыхода своей национальной команды на чемпионат мира сообщил, что завершает международную карьеру.
«Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам, которым есть что сказать — Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, безусловно, есть будущее. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то», — сказал Буффон после матча со слезами на глазах, пишет Championat.com.
Последний участник ЧМ-2018 от Европы определится 14 ноября. Ирландия на своем поле сыграет с командой Дании. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.
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