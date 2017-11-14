В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку

PanARMENIAN.Net - В Израиле завели уголовное дело в отношении израильского производителя беспилотников Aeronautics Defense Systems (ADS), который предположительно пытался бомбить армянские ВС по поручению Азербайджана во время демонстрации одного из своих беспилотных летательных аппаратов-камикадзе в 2017 году.

В сообщении полиции отмечается, что имя «крупного заказчика», с которым компания испытывала БПЛА, не будет обнародовано, пишет The Time of Israel.

«Несмотря на то, что компания отказывается называть имя «крупного заказчика, ясно, что это Азербайджан. Решение приостановить продажу оружия было принято после того, как по запросу Азербайджана компания протестировала БПЛА типа Orbiter 1K на армянских позициях в Нагорном Карабахе.По словам генерала Армена Гёзаляна, в результате испытания 7 июля двое армянских солдат были ранены»,- пишет издание.

29 августа Министерство обороны Израиля заблокировало поставку беспилотников израильской компании в одну из стран, в результате чего сорвался контракт на $20 млн. Об этом сообщила сама компания в биржевом коммюнике.Страна-покупатель в документе не называется, однако с большой долей вероятности речь шла об Азербайджане. При этом поставки, о которых говорится в коммюнике, были запланированы на 2017–2018 годы.

В августе в израильских СМИ появилась информация о том, что сотрудники компании по просьбе азербайджанских военных участвовали в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки якобы потом собирались показать по азербайджанскому телевидению, «чтобы продемонстрировать национальную гордость и военную мощь». Однако из-за того, что операторы отказались выполнять эту просьбу и управлять беспилотниками, за дело взялись менеджеры, не имеющие достаточного опыта. Никто из военнослужащих Нагорно-Карабахской Республики не погиб.