Добыча нефти в Азербайджане сократилась на 7% с начала 2017 года

PanARMENIAN.Net - За январь-октябрь 2017 года добыча нефти в Азербайджане сократилась на 7,2%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики.

Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,4%, в нефтяном секторе сократился на 5,9%. Согласно статданным, 70% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 24,8% - перерабатывающем секторе, 4,4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов. Добыча товарного газа сократилась на на 2,6%, пишет АПА.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 6,6%, кожи и изделий из кожи, обуви – 9,9%, бумаги и картона – 1,3%, изделий металлургической промышленности – 13,1%, готовых металлургических изделий – 16,0%, установки и ремонта машин и оборудования – 45,8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов сокращение на 0,9%.