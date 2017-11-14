Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский «Реал» после нынешнего сезона.

Роналду уже объявил о своем пожелании президенту «Реала» Флорентино Пересу, который, как сообщается, не намерен отпускать 32-летнего португальца, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на As.

Португальский футболист недоволен тем, что «Реал» выказал неуважение к нему, пытаясь приобрести игроков мирового класса в последнее время, в частности Килиана Мбаппе, который перешел из «Монако» в «Пари Сен-Жермен».

Роналду выступает за «Реал» с лета 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед».