СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
14 ноября 2017 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший владелец Черкизовского рынка, азербайджанский бизнесмен Тельман Исмаилов, который сейчас объявлен в международный розыск, может быть причастен к покушению на известного эстрадного исполнителя Авраама Руссо, пишет Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.
В начале 2000-х певца и бизнесмена связывали продюсерские отношения, однако в какой-то момент музыкант скрыл от Исмаилова часть своего заработка с корпоративов. По данным телеграм-канала, после этого было решено убрать Руссо.
Покушение на артиста было совершено в 2006 году. Тогда неизвестный обстрелял его машину из автомата на одной из улиц Москвы. Три пули попали в бедро, голень и живот певца.
Заочно арестованный Исмаилов подозревается в организации восьми убийств. По неподтверждённым данным, он мог быть причастен к убийствам проректора крупного вуза и городской чиновницы.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона Роналду уже объявил о своем пожелании президенту «Реала» Флорентино Пересу, который, как сообщается, не намерен отпускать 32-летнего португальца
В США опубликуют посвященную армянской кухне книгу «Лаваш» Один из авторов книги, фотограф Джон Ли ранее вел мастер-класс по гастрономической фотографии в Тумо в Ереване
Армянские вина и коньяк выходят на азиатский рынок Участие армянских компаний, имеющих потенциал экспорта, софинансировано в рамках господдержки
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку 29 августа Министерство обороны Израиля заблокировало поставку беспилотников израильской компании в одну из стран, в результате чего сорвался контракт на $20 млн