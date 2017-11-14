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СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо

СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
14 ноября 2017 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший владелец Черкизовского рынка, азербайджанский бизнесмен Тельман Исмаилов, который сейчас объявлен в международный розыск, может быть причастен к покушению на известного эстрадного исполнителя Авраама Руссо, пишет Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

В начале 2000-х певца и бизнесмена связывали продюсерские отношения, однако в какой-то момент музыкант скрыл от Исмаилова часть своего заработка с корпоративов. По данным телеграм-канала, после этого было решено убрать Руссо.

Покушение на артиста было совершено в 2006 году. Тогда неизвестный обстрелял его машину из автомата на одной из улиц Москвы. Три пули попали в бедро, голень и живот певца.

Заочно арестованный Исмаилов подозревается в организации восьми убийств. По неподтверждённым данным, он мог быть причастен к убийствам проректора крупного вуза и городской чиновницы.

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Life.ru: Тельман Исмаилов может быть причастен к покушению на певца Авраама Руссо
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