Италия потеряет около €1 млрд из-за невыхода на ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Экономическая ситуация в Италии сильно испортится из-за невыхода страны на чемпионат мира-2018. Страна может понести около €1 млрд убытков. Об этом заявил бывший президент Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро.

«Мы потеряем около 500-600 миллионов евро. И нам еще следует понять, говорим ли мы о прямых или косвенных потерях. Косвенные потери, наверное, превысят миллиард. Точно превысят миллиард», – отметил Карраро, пишет Eurosport со ссылкой на Goal.com.

Сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018. В двухматчевом противостоянии итальянцев переиграли шведы.