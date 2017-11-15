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Италия потеряет около €1 млрд из-за невыхода на ЧМ-2018

Италия потеряет около €1 млрд из-за невыхода на ЧМ-2018
15 ноября 2017 - 15:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Экономическая ситуация в Италии сильно испортится из-за невыхода страны на чемпионат мира-2018. Страна может понести около €1 млрд убытков. Об этом заявил бывший президент Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро.

«Мы потеряем около 500-600 миллионов евро. И нам еще следует понять, говорим ли мы о прямых или косвенных потерях. Косвенные потери, наверное, превысят миллиард. Точно превысят миллиард», – отметил Карраро, пишет Eurosport со ссылкой на Goal.com.

Сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018. В двухматчевом противостоянии итальянцев переиграли шведы.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Италия понесет 1 миллиард убытков из-за невыхода на ЧМ-2018
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