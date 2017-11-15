В квартирах жены Джигарханяна и ее представителя прошли обыски: Было изъято завещание артиста
15 ноября 2017 - 15:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Обыски прошли в квартирах жены артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя. Об этом сообщила сама представитель супруги актера Ирина Мазур.
«Обыски были проведены… на квартире у (супруги Джигарханяна Виталины) Цымбалюк-Романовской, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской», — сказала Мазур, передает РИА Новости.
Она также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.
«При обыске у меня изъяли доверенность, что лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту», — сообщила Мазур, добавив, что обыски, по ее мнению, могут быть связаны с борьбой за наследство.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли».
Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».
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