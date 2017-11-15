«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере

PanARMENIAN.Net - Армения не только сохраняет свои национальные традиции, но и развивает современную культуру воспитания и образования нового поколения. Об этом, побывав в Ереване и Дилижане, пишет обозреватель «Российской газеты».

В статье говорится, что у Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере. В течение последних лет здесь реализуется нескольких крупных проектов в сфере образования, цель их простая - воспитывать умных детей. Один из таких проектов - школа «Айб» в Ереване, где ребят учат мыслить широко и свободно. Под это заточена и архитектура - в здании школы много открытых пространств. Даже кухня в школьной столовой открытая - детям все интересно, так пусть они видят процесс приготовления пищи от начала до конца.

«Здесь нет ни одного государственного цента. Все, что вы видите, построено на деньги благотворителей. В основном это армяне из разных концов мира - из России, Европы, Америки, Армении. Все, кому не все равно, что будет со следующим поколением, а значит и со страной», - сообщил директор школы «Айб» Арам Пахчанян. Обучение в такой школе стоит порядка 6 тысяч долларов в год. Но есть стипендиальный фонд, и 80% детей получают поддержку.

Здесь разработали новую модель обучения - Араратский бакалавриат, который сначала был официально признан в Армении в качестве альтернативной школьной программы, а затем и эквивалентным лучшим международным программам (английской Cambridge A Levels и американской Advanced Placement). Выпускной сертификат и оценки без дополнительных экзаменов признаются как в Армении, так и за рубежом. «Просто сдав экзамены в Армении на армянском языке, ребята могут поступать в лучшие университеты мира - в США, Англии, Германии, Нидерландах, Франции, Сингапуре», - пояснил Пахчанян.

Теперь Араратский бакалавриат хотят распространить на всю страну в рамках Национальной программы отличия в образовании. На первом этапе выбрано 23 школы, а к 2023 году новую модель обучения планируется внедрить во всех школах Армении.

Издание пишет о еще одном уникальном проекте - центре креативных технологий «Тумо», входящем в систему внешкольного образования. Ребят от 12 до 18 лет обучают анимации, веб-дизайну, разработке игр, кинопроизводству. Молодежь осваивает 2D-графику, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, учится создавать сайты и компьютерные игры. Все по желанию и бесплатно. Проводить мастер-классы в «Тумо» приезжают специалисты из Google, Disney и других лидеров индустрии. По сути Армения развивает культуру приобщения молодежи к профессиям будущего, которые будут связаны именно с IT. Сейчас армяне открывают первый зарубежный центр «Тумо» в Бейруте, говорится в статье.

«Есть идея открыть такой же центр в Москве. Ведем переговоры с российскими коллегами», - сообщил замдиректора «Тумо» Арам Гюмишян.

Дни культуры Армении, начиная с 15 ноября, пройдут почти во всех крупных городах России. В церемонии открытия примут участие президенты двух стран Владимир Путин и Серж Саргсян, который отправился в Москву.