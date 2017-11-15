В элсети Армении вложат около $730 млн за 10 лет
15 ноября 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - «Электрические сети Армении» планируют осуществить инвестиции в размере 350 млрд драм (ок $730 млн, по текущему курсу) в 2017-2027 годах.
Госкомиссия по регулированию общественных услуг подтвердила 15 ноября инвестпрограмму компании на 20-летний период.
ЭСА принадлежат группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.
«Ташир» приобрел элсети Армении у компании «ИнтерРАО» после масштабных акций протеста летом 2015 года, вызванных решением о повышении тарифа на электроэнергию.
13 ноября «Ташир» объявил о планах инвестировать $1 млрд в армянскую экономику. Среди планов - постройка ГЭС мощностью в 76 мВт на реке Шнох.
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