В элсети Армении вложат около $730 млн за 10 лет

PanARMENIAN.Net - «Электрические сети Армении» планируют осуществить инвестиции в размере 350 млрд драм (ок $730 млн, по текущему курсу) в 2017-2027 годах.

Госкомиссия по регулированию общественных услуг подтвердила 15 ноября инвестпрограмму компании на 20-летний период.

ЭСА принадлежат группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

«Ташир» приобрел элсети Армении у компании «ИнтерРАО» после масштабных акций протеста летом 2015 года, вызванных решением о повышении тарифа на электроэнергию.

13 ноября «Ташир» объявил о планах инвестировать $1 млрд в армянскую экономику. Среди планов - постройка ГЭС мощностью в 76 мВт на реке Шнох.