В Зимбабве переворот: Военные заявляют об отстранении Мугабе от власти

PanARMENIAN.Net - Военные захватили в Зимбабве здание государственной телекомпании Зед-би-си и ряд административных зданий.

По сообщению BBC, силовики заявили, что взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и его семью. При этом они не считают случившееся военным переворотом и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

В правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт» (ZANU-PF) заявили, что такой шаг был необходим «ради здоровья нации». «Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая эра», - говорится в заявлении партии.

93-летний Мугабе – второй в истории президент Зимбабве, руководит страной с 1987 года. Под его руководством страна превратилась в одну из беднейших в мире. Мугабе планировал назначит преемницей свою жену Грейс.