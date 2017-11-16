Россия вернула Армении украденную картину Врубеля

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин передал президенту Армении Сержу Саргсяну картину Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», украденную из Армении в 1995 году.

По сообщению пресс-службы президента Армении, Путин передал картину в ходе церемонии открытия Дней культуры Армении в России.

Президенты осмотрели выставку работ Мартироса Сарьяна, после чего состоялась церемония передачи картины.

Полотно, иллюстрирующее поэму Лермонтова «Демон», хранилось в Музее российского искусства в Ереване.

В министерстве культуры Армении стоимость картины оценивают в несколько сотен тысяч долларов.