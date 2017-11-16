Картина да Винчи продана за рекордные $450 млн

PanARMENIAN.Net - Принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе Christie’s за рекордную сумму в $450,3 млн.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение аукционного дома, торги длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — $100 млн.

Единственная известная картина да Винчи, находящая в частном владении, стала самой дорогой из когда-либо продававшихся на аукционах. При этом, впервые – в 1958 году, она была продана всего за 45 фунтов.

До этой сделки самой дорогой картиной, проданной в ходе публичных торгов, была работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (1955): она ушла с молотка в мае 2015 года за $179,4 млн.

Да Винчи написал «Спасителя мира» приблизительно в 1500 году.