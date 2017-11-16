Названы вероятные победители ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - О высоких шансах на победу сборных Германии, Испании, Франции и Бразилии в предстоящем ЧМ-2018 на днях заявил капитан аргентинской сборной Лионель Мессии.

По его словам, это очень сильные команды, с которыми он бы не хотел встретиться на поле, в частности, в ходе группового отбора. Вместе с тем, Месси отметил, что сборная Аргентины будет стремиться к победе, и в случае успеха пообещал пройтись паломническим путем около 50 км.

Напомним, ранее путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу аргентинской команде обеспечил именно капитан. В матче с командой Эквадора Аргентина выиграла 3:1 благодаря хет-трику Месси в ворота соперника.

С мнением аргентинского футболиста согласны и многие футбольные эксперты. С их прогнозами можно ознакомиться, в частности, на сайте favoritnr1.com. Лидером футбольной гонки букмекеры считают сборную Германии, которая уже является действующим чемпионом мира. Средний коэффициент на ее победу составляет 5,0. Также среди наиболее вероятных претендентов называют команды Аргентины, Испании, Бразилии. Проверить достоверность данных прогнозов поклонники футбола смогут уже в скором времени, ведь первые матчи ЧМ-2018 стартуют в середине июня 2018 года.

Интернет-пользователи с интересом следят за играми фаворитов. Многие сайты публикуют прогнозы экспертов, аналитические статьи и мнения наблюдателей.

Например, можно почитать новые материалы на сайте 1xBet.com, где посетителям предлагаются разные точки зрения. Болельщики, конечно, с большим вниманием изучают изменения и состав своих любимых команд. Уже проведенные игры в отборочном туре дали пищу для размышлений, так как некоторые футболисты показали себя с неожиданной стороны. Чего стоит только хет-трик Кристиана Эриксена, который принес победу над ирландцами и выход в финал сборной Дании.