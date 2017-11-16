Каждый матч сборной Аргентины посетит около 20 тысяч аргентинских болельщиков

PanARMENIAN.Net - В Аргентинской федерации ассоциаций туроператоров сообщили о большом интересе аргентинских футбольных болельщиков к предстоящему ЧМ-2018 в России. Ожидается, что каждую игру сборной посетит около 20 тыс. поклонников футбола из Аргентины. В федерации добавили, что от желающих приехать на чемпионат получено огромное количество запросов.

Для аргентинцев Россия в качестве направления для отдыха и путешествий является полнейшей новинкой. Вместе с тем, проведение футбольного первенства на стадионах этой страны даст возможность болельщикам из Аргентины познакомиться с российскими достопримечательностями и культурой, считают в организации.

Как сообщает портал @Sportstavki, на днях капитан аргентинской сборной Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018. Он носит название Telstar 18, что является отсылкой к ЧМ-1970. Мяч создан из шести панелей неправильной формы в черно-серо-белой гамме. При этом его конструкция бесшовная. В компании-разработчике сообщили, что внутри изделия расположен специальный микрочип. С его помощью можно будет проанализировать траекторию и скорость мяча.

Напомним, это впервые футбольный чемпионат такого масштаба пройдет на территории России. Для его организации задействовано 12 стадионов в 11 городах страны. Для того чтобы рассказать гостям ЧМ-2018 о туристическом потенциале России, в преддверии чемпионата проведены специальные презентации. Так, в начале ноября российская делегация с этой целью посетила Аргентину. Участники презентации могли посмотреть специальный короткометражный фильм, рассказывающий о традициях, обычаях и архитектуре страны. Ранее подобные мероприятия прошли в Германии и Франции. Запланированы также презентации в ряде стран Латинской Америки и Европы.