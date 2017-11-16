Армянские передовые подразделения вооружились новейшими модификациями «Иглы»
16 ноября 2017 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения закупила комплексы ПВО «Игла-С» и «Игла-Супер», которые направлены на усиление батальонов передовой линии.
Об этом сообщил официальному мечатному органу минобороны «Ай Зинвор» замначальника войск ПВО Армении Артур Погосян.
По его словам, комплексы могут решать задачи также ночью благодаря оснащению приборами ночного видения «Маугли».
Погосян подчеркнул, что ожидаются поставки новых комплексов ПВО.
«Игла-С» - переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения целей на дистанции до 6000 метров и высоте до 3500 метров.
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