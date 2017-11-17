Брайза: Нагорный Карабах стал примером сотрудничества США и России
17 ноября 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Нагорный Карабах и борьба с терроризмом стали примером абсолютного сотрудничества США и России. Об этом заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Мэттью Брайза.
«У нас полностью противоположные взгляды на конфликт в Грузии (Южной Осетии и Абхазии в 2008 году — ред.), и в то же время мы абсолютно сотрудничаем по Нагорному Карабаху и по борьбе с терроризмом», — сказал Брайза, который занимал свой пост в 2005-2009 годах и фокусировался, в первую очередь, на Кавказском регионе, пишет РИА Новости.
По его мнению, сейчас произошли существенные изменения по сравнению с ситуацией 8-9-летней давности. «В США идет расследование того, были или нет у предвыборного штаба (президента Дональда) Трампа какие-то связи с Россией. И сейчас позитивные моменты в сотрудничестве с Москвой в принципе не рассматриваются как цель сама по себе. Но я думаю, это пройдет», — сказал Брайза.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам их отдельных встреч с главами МИД Армении и Азербайджана 14 и 16 ноября. В нем говорится, чтоглавы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров проведут встречу на полях заседания Совета министров ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене.
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