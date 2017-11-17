«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне

PanARMENIAN.Net - 17 ноября футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал документальный фильм под названием «Мики — армянский герой» о капитане сборной Армении по футболу и полузащитнике МЮ Генрихе Мхитаряне.

60-минутный докфильм рассказывает о пути Мхитаряна от дворового футбола в Армении до высшего клубного уровня, о профессиональной карьере футболиста и его играх в составе английского клуба, а также о трагичной смерти отца футболиста в возрасте 33-х лет из-за опухоли мозга.

Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ.

В июне 2017 года стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в Армении начал съемки документального фильма о Генрихе Мхитаряне.