«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне
17 ноября 2017 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 ноября футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал документальный фильм под названием «Мики — армянский герой» о капитане сборной Армении по футболу и полузащитнике МЮ Генрихе Мхитаряне.
60-минутный докфильм рассказывает о пути Мхитаряна от дворового футбола в Армении до высшего клубного уровня, о профессиональной карьере футболиста и его играх в составе английского клуба, а также о трагичной смерти отца футболиста в возрасте 33-х лет из-за опухоли мозга.
Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ.
В июне 2017 года стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в Армении начал съемки документального фильма о Генрихе Мхитаряне.
Самое значимое
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Лапшин: Меня нашли повешенным в камере бакинской тюрьмы Лапшин рассказал о заключении в бакинской тюрьме, бизнес-джете дочери Ильхама Алиева, на котором его доставили из Минска в Баку
Налбандян: Попытки Азербайджана влезть в овечью шкуру не могут никого обмануть Глава МИД Армении напомнил также, что после многолетних обсуждений основных принципов Азербайджан заявил, что их обсуждать не нужно
В Японии компания извинилась за отбытие поезда на 20 секунд раньше расписания Скоростной поезд должен был отправиться от станции Минами-Нагареяма в 9:44:40 по местному времени, однако вместо этого выехал в 9:44:20
Алексис Оганян и Серена Уильямс сыграли свадьбу в стиле фильма «Красавица и чудовище» Всего, как сообщают осведомленные СМИ, в списке приглашенных было более 200 человек. Торжество проходило в Центре современного искусства, и весь прилегающий к зданию район был перекрыт