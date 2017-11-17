Алексис Оганян и Серена Уильямс сыграли свадьбу в стиле фильма «Красавица и чудовище»

PanARMENIAN.Net - Свадьба американской теннисистки Серены Уильямс и одного из основателей соцсети Reddit Алексиса Оганяна стала одним из событий года в шоу-бизнесе.

Звезды шоу-бизнеса, в числе которых были Бейонсе, Ким Карашьян и Эва Лонгория, прибыли на свадьбу, состоявшуюся 16 ноября в Новом Орлеане.Среди гостей были также теннисистка Каролина Возняцки, певица и актриса Келли Роуланд и бессменная глава американского журнала Vogue Анна Винтур.

Всего, как сообщают осведомленные СМИ, в списке приглашенных было более 200 человек. Торжество проходило в Центре современного искусства, и весь прилегающий к зданию район был перекрыт.

По данным СМИ, Серена сменила два платья во время бракосочетания, проходившего под основную музыкальную тему из диснеевского фильма «Красавица и чудовище».

Пара начала встречаться в 2015 году, познакомившись, как сообщали СМИ, случайно в Риме. Они объявили о своей помолвке в декабре 2016 года, распространив на платформе Reddit небольшое стихотворение, озаглавленное: «Я говорю: «Да».

У 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна 1 сентября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.