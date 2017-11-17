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В Японии компания извинилась за отбытие поезда на 20 секунд раньше расписания

В Японии компания извинилась за отбытие поезда на 20 секунд раньше расписания
17 ноября 2017 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В Японии оператор, управляющий железнодорожной линией Tsukuba Express, принес извинения за то, что пригородный поезд отправился с одной из станций на 20 секунд раньше, чем указано в расписании.

Скоростной поезд должен был отправиться от станции Минами-Нагареяма в 9:44:40 по местному времени, однако вместо этого выехал в 9:44:20. Как позже заявил машинист, закрывая двери, он в нарушение инструкций забыл посмотреть на табло времени, пишет Republic со ссылкой на BBC News.

Уже через несколько часов глава компании выпустил пресс-релиз, в котором принес «искренние извинения за неудобства». В заявлении подчеркивается, что, хотя поезда по этой ветке ходят каждые четыре минуты, даже незначительная неточность в расписании может привести к большому опозданию кого-либо из пассажиров в дальнейшем – например, при пересадке на более поздних точках маршрута.

Глава компании также отметил, что ввиду высокой точности времени прибытия поездов в Японии многие пассажиры приходят на станцию буквально за несколько секунд до прибытия поезда в полной уверенности, что успеют на него – в такой ситуации 20 секунд могут иметь большое значение.

При этом, как заявлено в пресс-релизе, жалоб на отправление поезда не по расписанию в компанию не поступало – она извинилась по собственной инициативе. В Tsukuba Express отметили, что «сомневаются в том, что большинство людей вообще могли заметить разницу».

Оператор Tsukuba Express осуществляет движение пригородных поездов между Токио и городом Цукуба, находящимся примерно в 20 километрах к северо-востоку от столицы.

Ссылки по теме:
Republic.ru. В Японии пригородный поезд отбыл на 20 секунд раньше расписания. Компания извинилась
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