Налбандян: Попытки Азербайджана влезть в овечью шкуру не могут никого обмануть
17 ноября 2017 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Заявления и попытки Азербайджана влезть в овечью шкуру не могут обмануть кого-либо.Об этом заявил 17 ноября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньесом Ферейрой.
По его словам, предстоящая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене может состояться 6-го, 7-го или 8 декабря. «Дата и время пока окончательно не определены, но стороны дали свое согласие на проведение данной встречи», – сказал Налбандян.
Что касается озвучиваемых в Азербайджане заявлений, Налбандян напомнил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают воздержаться от деструктивных максималистских подходов и подтвердить приверженность урегулированию конфликта исключительно мирным путем.
«Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают подтвердить приверженность трем известным принципам международного права (неприменение силы, право на самоопределение и территориальная целостность). Делает ли это Азербайджан? Посредники призывают соблюдать достигнутые ранее договоренности. Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели призывают выполнить достигнутую на саммите в Вене (и не только в Вене, данный вопрос мы обсуждаем уже, как минимум, 8 лет) договоренность о внедрении механизма расследования инцидентов. Делает ли это Азербайджан? Сопредседатели призывают расширить потенциал команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. А что делает Азербайджан? Он делает все, чтобы даже в случае формального увеличения числа ограничить мониторинговые возможности команды», – сказал Налбандян.
Глава МИД Армении напомнил также, что после многолетних обсуждений основных принципов Азербайджан заявил, что их обсуждать не нужно. «Этот ряд можно продолжить бесконечно. Посему заявления и попытки влезть в овечью шкуру не могут обмануть кого-либо», – подчеркнул министр.
По словам главы МИД Армении, нужно говорить скорее о разнице в подходах по карабахскому урегулированию не Армении и Азербайджана, а Азербайджана и международного сообщества.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам их отдельных встреч с главами МИД Армении и Азербайджана 14 и 16 ноября. В нем говорится, чтоглавы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров проведут встречу на полях заседания Совета министров ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене.
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