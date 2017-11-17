Лапшин: Меня нашли повешенным в камере бакинской тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин в интервью Радио Свобода рассказал о заключении в бакинской тюрьме, бизнес-джете дочери Ильхама Алиева, на котором его доставили из Минска в Баку, и о том, как незадолго до помилования его пытались убить в бакинском следственном изоляторе.

«Настрой азербайджанцев в отношении меня был очень негативный, и он остается негативным. В мой адрес поступали угрозы, люди в Баку выходили на демонстрации, а в самой тюрьме достаточно часто, когда меня куда-нибудь конвоировали, например, везли в суд или вели на встречу со следователем, каким-то образом мимо меня проводили других заключенных. Они меня знали в лицо, потому что каждый день мое лицо показывали по всем азербайджанским телеканалам, и выкрикивали угрозы: «Аллах Акбар! Перережем тебе горло! Еврейская морда!» – и так далее. Несколько раз, когда я утром просыпался в камере, я обнаруживал на полу перед дверью записки, написанные человеком, который, наверное, плохо знает русский язык, в них корявыми буквами было написано: «Лапшин, ты сдохнешь!», «Лапшин, мы тебе в причинное место вставим бутылку. Где ты живешь, мы тебя найдем!», «Мы твою семью найдем! Мы твоих родителей найдем!» - рассказал блогер.

Он отметил, что за день до помилования его пътались убить: «Произошло следующее. Примерно часов в 12 ночи, я уже буквально засыпал, я услышал скрип двери (спал головой в сторону входной двери в камеру). Быстро распахнулась дверь, забежали люди, у них были закрыты лица, у них были такие же маски, как у спецназовцев, которые меня доставили в Баку. Они моментально налетели, профессионально, один запрыгнул на меня сверху, коленями на ребра, пальцы ткнул в горло, еще то ли два, то ли три человека держали ноги и руки, и больше я не помню ничего. Проснулся я в реанимации бакинского госпиталя через двое суток, и врачи мне рассказали, что меня нашли повешенным в туалете в моей камере».

«Вне всяких сомнений, если вернуться назад, я бы тоже посетил Нагорный Карабах, и предполагаю, что если у меня возникнет такая необходимость в будущем, я снова туда приеду без всякой оглядки на Азербайджан»,- подчеркнул Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.