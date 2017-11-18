Французский телеканал показал фильм «Армения: Виноградники Ноя»
18 ноября 2017 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 ноября во Франции состоялась телепремьера документального фильма Эдди Викена «Армения: виноградники Ноя».
Фильм показали на телеканале Arte в рамках программы «Приглашение к путешествиям».
«Перекресток цивилизаций и первая страна, принявшая христианство, Армения является домом для старейшего виноделия в мире. Именно здесь, на вершинах горы Арарат, в древней западной Армении, ныне в Турции, Ной после потопа посадил первые виноградники»,- говорится в анонсе на сайте телеканала, пишетRusarminfo.
Режиссер Эдди Викен известен своими документальными фильмами о религии.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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