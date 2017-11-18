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Французский телеканал показал фильм «Армения: Виноградники Ноя»

Французский телеканал показал фильм «Армения: Виноградники Ноя»
18 ноября 2017 - 16:07 AMT

PanARMENIAN.Net - 17 ноября во Франции состоялась телепремьера документального фильма Эдди Викена «Армения: виноградники Ноя».

Фильм показали на телеканале Arte в рамках программы «Приглашение к путешествиям».

«Перекресток цивилизаций и первая страна, принявшая христианство, Армения является домом для старейшего виноделия в мире. Именно здесь, на вершинах горы Арарат, в древней западной Армении, ныне в Турции, Ной после потопа посадил первые виноградники»,- говорится в анонсе на сайте телеканала, пишетRusarminfo.

Режиссер Эдди Викен известен своими документальными фильмами о религии.

Ссылки по теме:
Rusarminfo. Французам покажут фильм «Армения: виноградники Ноя»
Arte TV. Arménie: Les vignes de Noé
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