Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной

PanARMENIAN.Net - В период с 12 по 18 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся с минувших недель относительно спокойная оперативная обстановка осталась неизменной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций около 2500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать в роли диктующего ситуацию на передовой и уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 5 по 11 ноября на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск сохранилась относительно спокойная оперативная обстановка. За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов.