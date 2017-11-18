Армения модернизирует 30 танков Т-72 до уровня Б4
18 ноября 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Армении проводят модернизацию 30-и танков Т-72 до уровня Б4.
Как пишет razm.info со ссылкой на доклад Центра анализа мировой торговли оружием, контракт оценивается в $15 млн.
Работы по модернизации будут завершены до 2019 года.
От версии Т-72Б3, которая стоит на вооружении российской армии, версия Б4 отличается полностью замененным навесным оборудованием и агрегатами. Армянские танки получат двигатель, мощность которого увеличена до 1130 л.с. без ущерба для ресурса, что стало возможным за счет усовершенствования системы охлаждения. Дополнительно Т-72Б4 оснащается новыми гусеницами со специальным узором, обеспечивающим наилучшее сцепление с грунтом, что делает машину более маневренной.
Модель Б4 имеет современный многоканальный прицел «Сосна-У», который делает танк гораздо более приспособленным к ночным действиям. Чтобы командир танка лучше видел обстановку, на биатлонную версию Т-72 был установлен компактный комплекс кругового обзора, позволяющий в любое время суток обнаруживать цели и сообщать о них наводчику. Этот комплекс входит в состав системы управления огнем (СУО) «Калина», устанавливаемой на танки Т-90МС. Она также способна работать с управляемым оружием и дистанционно подрываемыми боеприпасами.
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