Аронян стал единоличным лидером Гран-при ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - В последнем, четвертом этапе Гран-при ФИДЕ 2017, проходящем в испанской Мальорке, армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми фигурами одержал победу над голландцем Анишем Гири истал единоличным лидером турнира.

У армянского гроссмейстера 3 очка. После этой победы рейтинг Ароняна достиг 2808.9.

Ранее Аронян сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Заключительный этап в Испании продлится до 25 ноября. Шахматисты сыграют девять туров.