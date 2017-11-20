Аронян стал единоличным лидером Гран-при ФИДЕ
20 ноября 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В последнем, четвертом этапе Гран-при ФИДЕ 2017, проходящем в испанской Мальорке, армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми фигурами одержал победу над голландцем Анишем Гири истал единоличным лидером турнира.
У армянского гроссмейстера 3 очка. После этой победы рейтинг Ароняна достиг 2808.9.
Ранее Аронян сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Заключительный этап в Испании продлится до 25 ноября. Шахматисты сыграют девять туров.
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