Лавров встретится с Саргсяном и Налбандяном: Обсудят карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 20 и 21 ноября с официальными визитами Азербайджан и Армению.

Российский министр прибыл в Баку 19 ноября и уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба».

21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, пишет РИА Новости.

Ожидается, что одной из тем переговоров Лаврова в Ереване и Баку станут перспективы нагорно-карабахского урегулирования.