Канал Минобороны РФ сравнил Гарегина Нжде и армянских республиканцев с фашистами (видео)
20 ноября 2017 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз. Судя по интонациям телеведущей, ее эта мысль сильно задевает. Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).
«Ассоциация с Евросоюзом - не единственное, что Армения делает, как Украина: сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 года в Ереване был поставлен памятник Гарегину Нжде - это такой армянский Бандера (Степан Андреевич Бандера -украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма - ред.)»,- заявила Крашенинникова.
«Нжде - герой для правящей Республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма»,- отметила ведущая, продемонстрировав логотип РПА и добавив, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Она выразила опасение, что представители правящих кругов РА могут «повести Армению по пути Украины».
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