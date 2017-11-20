Канал Минобороны РФ сравнил Гарегина Нжде и армянских республиканцев с фашистами

PanARMENIAN.Net - Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз. Судя по интонациям телеведущей, ее эта мысль сильно задевает. Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Ассоциация с Евросоюзом - не единственное, что Армения делает, как Украина: сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 года в Ереване был поставлен памятник Гарегину Нжде - это такой армянский Бандера (Степан Андреевич Бандера -украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма - ред.)»,- заявила Крашенинникова.

«Нжде - герой для правящей Республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма»,- отметила ведущая, продемонстрировав логотип РПА и добавив, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Она выразила опасение, что представители правящих кругов РА могут «повести Армению по пути Украины».

«Звезда» — всероссийский государственный общественно-патриотический канал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда».