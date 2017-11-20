Бывший министр иностранных дел Франции вошел в Отборочную комиссию премии «Аврора»

PanARMENIAN.Net - Один из основателей «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières), бывший министр иностранных дел ФранцииБернар Кушнер присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора».

В Отборочную комиссию, которая каждый год определяет имена финалистов и лауреата премии «Аврора», входят гуманитарные деятели, правозащитники и бывшие главы государств, а возглавляет ее лауреат премии «Оскар», актер, режиссер и филантроп Джордж Клуни.

«Мы очень рады, что Бернар Кушнер присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора». Он посвятил большую часть своей жизни помощи развивающимся странам, где было объявлено чрезвычайное положение, и применял при этом накопленные знания и умения. Благодаря господину Кушнеру и его организации, пострадавшие от землетрясения 1988 года в Армении безотлагательно получили необходимую медицинскую помощь. Мы благодарны Бернару Кушнеру за его неустанные усилия и убеждены, что его ценный опыт поможет нам в рассмотрении номинаций на премию «Аврора», – заявил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

«Для меня большая честь стать частью Отборочной комиссии премии «Аврора» и присоединиться к инициативе, которая за такой короткий период уже изменила к лучшему тысячи жизней. За свою карьеру мне посчастливилось встретить множество героев, работающих в зонах бедствия, и я воодушевлен возможностью воздать должное подобным замечательным людям, назвав их лауреатами премии «Аврора», – сказал Кушнер.

Всемирно известный политик и врач Бернар Кушнер – один из основателей созданной в 1971 году организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières), получившей Нобелевскую премию мира. В 1980 году он также стал соучредителем «Врачей мира» (Médecins du Monde). С 2007 по 2010 год Кушнер занимал пост министра иностранных дел Франции, а ранее был министром здравоохранения страны. Он организовывал гуманитарные операции по всему миру, в том числе в Сомали, Сальвадоре, Ливане, Сирии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Уругвае, Перу, Гватемале, Гондурасе, Чаде, Ливии, Нигерии и не только. Бернар Кушнер также возглавлял миссию «Врачей без границ», оказывавшую медицинскую помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения в Армении, которое произошло 29 лет назад.