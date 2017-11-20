Глава МИД РФ: Составлен пакет документов по урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Составлен пакет документов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявилглава МИД РФ Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

«Изъять те или иные элементы не представляется возможным. Противоположная сторона может подумать, что нарушается баланс. Дипломатия найдет приемлемый для обеих сторон вариант», - сказал Лавров, пишет АПА.

По его словам, «все шаги многократно обсуждены и отражены в документах ОБСЕ, заявлениях сопредседателей, меню на столе».

Отвечая на вопрос о возможном увеличении числа сопредседателей МГ ОБСЕ Лавров заявил, что слышит об этом впервые.

«Есть согласованный формат по урегулированию конфликта. Трое сопредседателей не работают изолированно. В Минской группе присутствуют стороны, заинтересованные в процессе урегулирования. Об увеличении числа сопредседателей Минской группы я впервые слышу от вас. Новое предложение волей-неволей может привести к нарушению процесса», - сказал глава российской дипломатии.

21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы.

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