Глава МИД РФ: Составлен пакет документов по урегулированию карабахского конфликта
20 ноября 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Составлен пакет документов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявилглава МИД РФ Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.
«Изъять те или иные элементы не представляется возможным. Противоположная сторона может подумать, что нарушается баланс. Дипломатия найдет приемлемый для обеих сторон вариант», - сказал Лавров, пишет АПА.
По его словам, «все шаги многократно обсуждены и отражены в документах ОБСЕ, заявлениях сопредседателей, меню на столе».
Отвечая на вопрос о возможном увеличении числа сопредседателей МГ ОБСЕ Лавров заявил, что слышит об этом впервые.
«Есть согласованный формат по урегулированию конфликта. Трое сопредседателей не работают изолированно. В Минской группе присутствуют стороны, заинтересованные в процессе урегулирования. Об увеличении числа сопредседателей Минской группы я впервые слышу от вас. Новое предложение волей-неволей может привести к нарушению процесса», - сказал глава российской дипломатии.
21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
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