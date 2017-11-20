Три деятеля армянского происхождения вошли в Совет по Науке и Образованию при Путине

PanARMENIAN.Net - В России утвержден новый состав президентского Совета по Науке и Образованию, в который вошли три деятеля армянского происхождения.

В новом составе оказались директор Института системного программирования имени В.П.Иванникова Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Арутюн Аветисян, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов и ректор Московского авиационного института, академик Российской академии наук Михаил Погосян, пишет Rusarminfo.

Совет вырабатывает предложения президенту России по определению приоритетных направлений государственной научно-технической и инновационной политики, систематически информирует президента о положении дел в сфере науки, технологий и образования в России и за рубежом, вырабатывает предложения по вопросам взаимодействия Российской академии наук и отраслевых академий с зарубежными и международными научными и образовательными организациями.