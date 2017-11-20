17-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Яна Новотна скончалась на 49-м году жизни
20 ноября 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - После продолжительного лечения от рака на 49-м году жизни скончалась чешская теннисистка Яна Новотна. Об этом сообщает WTA.
«Яна была вдохновением на корте и за его пределами для всех, кто еe знал. Еe звезда всегда будет ярко сиять в истории WTA. Наши соболезнования. Мыслями мы сейчас с семьeй Яны», – заявил директор WTA Стив Саймон, пишет Eurosport.
Яна Новотны – 17-кратная победительница турниров «Большого шлема». В 1998 году чешка выиграла Уимблдон в одиночном разряде. На ее счету 12 титулов в паре и 4 – в миксте. В сумме Новотны выиграла 100 турниров WTA.
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