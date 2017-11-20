Телеканал «Звезда» удалил с YouTube выпуск ток-шоу с критикой в адрес Нжде и армянских республиканцев

PanARMENIAN.Net - Телеканал «Звезда» удалил со своего канала YouTube выпуск ток-шоу «Прогнозы» с политологом Вероникой Крашенинниковой от 19 ноября. В этом выпуске передачителеведущая назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Ведущая продемонстрировала логотип РПА и добавила, что ей он «напоминает символику Третьего рейха». Передача все еще доступна на других YouTube-каналах.

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз.Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

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