В Азербайджане около 160 политзаключенных: Список обновлен

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане на очередном заседании Центра защиты политических заключенных (ЦЗПЗ) были обсуждены ситуация с правами человека, политзаключенными, судебные процессы, факты пыток в местах содержания под арестом.

Основной темой обсуждения стала тема продолжения политически мотивированных арестов, а также обновление списка политзаключенных. C учетом последних изменений число политзаключенных в стране составляет 159 человек, пишет Contact.az.

По итогам обсуждений было принято решение об исключении из списка арестованного в 2012 году Агаева Сураджа Bалех оглы по причине его освобождения. B то же время в список были добавлены следующие лица: активист Движения Мусульманское Единство Ахсана Нурузаде, арест которого был политически мотивирован, зональный корреспондент газеты «Азадлыг» Зия Асадли, журналист Махбуб Зульфугарлы, а также участники акции протеста 12-13 января 2016 года в Сиязани в связи с подорожанием продуктов питания Азимов Муслюм Агали оглы, Алиев Эльчин Садиг оглы и другие (всего 11 человек). Было также решено продолжить работу по заключенным, арест которых, предположительно, политически мотивирован.

Участники заседания осудили блокирование 10-ти сайтов, ограничение свободы собраний (отказ властей санкционировать акции протеста по различным причинам), ликвидацию института представительства, отстранение адвокатов, защищающих политзаключенных, из Коллегии адвокатов, а также давление на членов семей политэмигрантов, участвующих в акциях протеста в странах Европы, их увольнение с работы, отказ от родства.

Было решено, чтобы ЦЗПЗ продолжил расследование в этом направлении, были собраны материалы, проведен анализ, подготовлен отчет, который будет представлен местной и международной общественности, в соответствующие структуры, заинтересованным сторонам.